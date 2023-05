In occasione del 1 maggio il Cobas, durante la manifestazione sotto la Prefettura di Lecce, ha ribadito la preoccupazione e la necessità di interventi urgenti per le diverse problematiche e le vertenze del lavoro che il sindacato sta seguendo sul territorio sia del pubblico impiego che del lavoro privato.

Sono state descritte le richieste per il personale che già ha un lavoro e di chi cerca di trovare un lavoro oppure chi ha lavorato durante la pandemia nelle scuole, nella protezione civile e non ha trovato lavoro negli ultimi tempi.

L’integrazione scolastica dove il personale Operatore Socio Sanitario a fine giugno potrebbe trovare la sorpresa della cancellazione nelle nuove gare.

Il trasporto disabili della Provincia di Lecce che vede il personale con contratti part-time e poche ore lavorative.

Le lotte nel servizio di igiene ambientale dove spesso regna il precariato con contratti part-time a vita.

In sanità con problematiche legate alla carenza di personale O.S.S. e Infermieri e risvolti sull’offerta sanitaria ai cittadini salenti e pugliesi relative alle chiusure di reparti ed ambulatori nei vari ospedali salentini.

Le mancate 89 assunzioni in Sanitaservice del personale pulitore del concorso pubblico. Il diritto al lavoro dei vincitori di un concorso è sacrosanto e l’art.97 della Costituzione rappresenta il principio cardine per lavorare a tempo indeterminato in una pubblica amministrazione.

Il sindacato Cobas ribadisce ancora una volta la proroga della validità di tutte le graduatorie in vigore durante la pandemia viste le perdite di tempo nelle assunzioni e il caos che ha generato le stabilizzazioni.

Le problematiche del personale che presta servizio nelle R.S.A. gestite dalle cooperative dove i contratti part-time sono molto diffusi e bisogna lottare per il riconoscimento dei propri diritti.

I servizi svolti per il servizio sanitario si pensi alle sterilizzazioni e alle mense degli ospedali dove è prassi consolidata i contratti part-time con poche ore settimanali.

Il lavoro nelle società pubbliche tipo Alba Service dove il personale dal 2015 presta servizio con poche ore settimanali o a zero ore.

Altre vertenze che il sindacato sta seguendo come quella dei lavoratori delle cooperative della logistica di Eurospin di San Pietro Vernotico con esubero di molto personale.

A tutto questo si aggiungono le problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro perché spesso si sente parlare di incidenti gravi che distruggono vite e gettano nella disperazione intere famiglie.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email