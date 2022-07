BARI – L’intesa raggiunta alla Bosch di Bari rappresenta un primo ed importantissimo passo verso la difesa dell’occupazione e dei siti italiani in un contesto dove la transizione ecologica, causa l’assenza di risposte adeguate della politica e delle istituzioni, rischia di gravare soltanto sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori”. Lo dichiarano in una nota congiunta Massimiliano Guglielmi, coordinatore nazionale indotto automotive per la Fiom-Cgil e Ciro D’Alessio, segretario generale Fiom-Cgil Bari, commentando il via libera dei lavoratori e della lavoratrici dello stabilimento di Bari all’accordo racconto con l’azienda lo scorso 22 luglio. “Con questo accordo sono stati ottenuti due importantissimi obiettivi – ricorda la Fiom – : il mantenimento del sito sul territorio di Bari ed è stato scongiurato il pericolo dei licenziamenti anche a fronte della dichiarazione di 700 esuberi fatta dall’azienda nel gennaio 2022”. Per Donato Pascazio, segretario generale Fim Cisl Bari, ora “occorrerà il contributo delle istituzioni per superare i limiti sugli ammortizzatori sociali previsti dal jobs act, al momento insufficienti ad affrontare l’intero quinquennio. Scongiurati i licenziamenti adesso serve un monitoraggio continuo affinché in questi 5 anni si possa avere una diversificazione industriale”