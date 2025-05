Salento, caporalato e lavoro nero, blitz in 18 aziende: sospese 6 attività, 14 denunce

Un’importante operazione di contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e all’intermediazione illecita si è svolta dal 19 al 23 maggio nel territorio di Lecce e provincia, nell’ambito di un piano ispettivo nazionale condotto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in sinergia con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, il Comando Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Napoli e la Direzione Territoriale del Lavoro, con il supporto operativo dell’Arma territoriale.

Le ispezioni hanno interessato complessivamente 18 aziende attive nei settori dell’edilizia, del commercio e della ristorazione-agriturismo. I controlli hanno fatto emergere gravi irregolarità, tra cui l’impiego di lavoratori in nero e la violazione sistematica delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sei attività imprenditoriali sono state sospese, mentre sono state inflitte ammende per 126.000 euro e sanzioni amministrative pari a 43.500 euro. Particolarmente gravi le violazioni rilevate: mancata formazione dei dipendenti, assenza di dispositivi antincendio, carenze negli accessi in quota, mancata sorveglianza sanitaria e documentazione obbligatoria sulla valutazione dei rischi non aggiornata.

Quattordici persone sono state deferite in stato di libertà alle autorità competenti per le violazioni accertate.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo e repressione delle pratiche lavorative illecite, finalizzato a tutelare la dignità e la sicurezza dei lavoratori e a garantire la legalità nel mercato del lavoro. Le attività di vigilanza – fanno sapere le autorità – proseguiranno nei prossimi mesi con ulteriori controlli mirati in tutto il Salento.

