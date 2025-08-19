Lavoro nero e sicurezza, maxi sanzioni a un’azienda di Caprarica

Operazione “tolleranza zero” contro il lavoro nero e le violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I carabinieri di Lecce, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno eseguito una serie di controlli a Calimera e Caprarica di Lecce, nell’ambito di un piano provinciale mirato alla prevenzione di infortuni e all’emersione del lavoro irregolare.
Durante le verifiche, concentrate in bar, ristoranti e locali di intrattenimento, sono emerse gravi irregolarità in un’attività di produzione alimentare situata nel centro di Caprarica. Denunciato il titolare, un imprenditore 52enne di origine albanese residente a Calimera, per violazioni legate alla normativa sulla sicurezza e alla regolarità dei rapporti di lavoro.
L’ispezione ha accertato che sette dipendenti non erano mai stati sottoposti alle visite mediche obbligatorie previste dalla legge e lavoravano in un ambiente con gravi carenze strutturali e organizzative. Contestata anche l’inadeguatezza dei luoghi di lavoro.
Tra le violazioni più gravi, la presenza di un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno, nei confronti del quale è scattato il provvedimento di espulsione. Inoltre, i Carabinieri hanno riscontrato un impianto di videosorveglianza installato senza le necessarie autorizzazioni, potenzialmente lesivo della privacy dei dipendenti.
Le conseguenze per l’imprenditore sono state pesanti: ammende per quasi 20.000 euro, sanzioni amministrative superiori ai 12.000 euro e sospensione dell’attività.
Le operazioni di controllo proseguiranno su tutto il territorio provinciale, per garantire condizioni di lavoro sicure, regolari e rispettose della dignità dei lavoratori, sottolineano i carabinieri.
