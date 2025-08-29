29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lavoro nero e malamovida: i controlli della Guardia di Finanza in Valle d’Itria

Michele Iurlaro 29 Agosto 2025
centered image

La mission è di attuare azioni mirate e finalizzate alla tutela dei lavoratori mediante il contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Attenzione anche alla tutela del pubblico, delle famiglie e dei minori con controlli serrati contro lo spaccio di droga.

CEGLIE MESSAPICA – Lavoro in nero e malamovida, la Guardia di Finanza prosegue la sua campagna a contrasto di due fenomeni “tipici” del territorio. I controlli dei finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, negli ultimi giorni, si sono concentrati nell’entroterra e, in particolare, nei Comuni di Ceglie Messapica e di Cisternino.

Interventi preceduti, si badi, da un’analisi accurata del contesto. La mission è di attuare azioni mirate e finalizzate alla tutela dei lavoratori mediante il contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Attenzione anche alla tutela del pubblico, delle famiglie e dei minori mediante controlli serrati contro lo spaccio di droga.

Sul fronte del contrasto al lavoro nero ed irregolare i controlli non sono stati effettuati in modo casuale. Anzi. Gli obiettivi sono stati selezionati in base a parametri di rischio ed a una capillare azione informativa. Sotto la di ingrandimento i settori della ristorazione, della somministrazione di bevande e dell’organizzazione di eventi. I finanzieri hanno identificato 37 lavoratori. Di questi, otto erano impiegati completamente “in nero”. identificato anche un lavoratore “irregolare”, con conseguenti sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro.

Guardia di finanza, “lavoro nero”: i numeri

In due casi, dove il numero di lavoratori in nero scoperti ha superato il 10% del totale del personale, i militari hanno avanzato richieste di sospensione dell’attività all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Un fenomeno, quello del lavoro sommerso che arreca danni all’intero sistema economico nazionale poiché sottrae importanti risorse all’Erario, oltre a minare gli interessi dei lavoratori e compromettere la leale e sana competizione tra le imprese. Inoltre, i controlli in questo settore sono rivolti anche a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Soprattutto in comuni caratterizzati da una forte presenza turistica e da attività stagionali.

Guardia di Finanza: la Malamovida

Inoltre, considerando il maggiore afflusso di persone nelle ore serali ed al fine di prevenire quei comportamenti illeciti che possono generare il noto fenomeno della “mala movida”, grazie all’intervento della Compagnia Pronto Impiego di Brindisi, ii finanzieri hanno identificato 15 soggetti, di cui quattro con precedenti penali. Contestualmente, è stato effettuato 1 sequestro amministrativo ex art. 75 D.P.R. 309/90 per 3 grammi di hashish nei confronti di un soggetto minorenne, ragion per cui si è proceduto all’affidamento dello stesso ai rispettivi genitori.

I controlli eseguiti testimoniano ancora una volta il lavoro continuo e concreto delle Fiamme Gialle brindisine durante la stagione estiva al fine di contrastare ogni forma di illegalità a tutela dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese e a salvaguardia della sicurezza economico finanziaria del Paese.

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, alimenti conservati in furgone sotto il sole: chiuso ristorante del lungomare sud

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

Carcere di Foggia, drone con droga e telefoni abbattuto dagli agenti

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Zapponeta, 34enne accoltellato: individuato l’aggressore

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Auto in fiamme sulla Ss96 a Modugno: salvi padre e figlio

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

Maratea, giovane bloccato a 20 metri sulla scogliera salvato dai Vigili del fuoco

29 Agosto 2025 Francesco Cutro

Francavilla Fontana, l’ammirazione di Martina per l’Arma dei carabinieri

29 Agosto 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

Lavoro nero e malamovida: i controlli della Guardia di Finanza in Valle d’Itria

29 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Volley C/F, la JV ufficializza il ritorno di Federica De Nicoló

29 Agosto 2025 Redazione

Matera, il sindaco Nicoletti esprime gratitudine all’Asm

29 Agosto 2025 Roberto Chito

Taranto, Di Bari: “Serve pazienza e unità, puntiamo in alto”

29 Agosto 2025 Giovanni Scialpi