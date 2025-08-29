Lavoro nero e malamovida: i controlli della Guardia di Finanza in Valle d’Itria

CEGLIE MESSAPICA – Lavoro in nero e malamovida, la Guardia di Finanza prosegue la sua campagna a contrasto di due fenomeni “tipici” del territorio. I controlli dei finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, negli ultimi giorni, si sono concentrati nell’entroterra e, in particolare, nei Comuni di Ceglie Messapica e di Cisternino.

Interventi preceduti, si badi, da un’analisi accurata del contesto. La mission è di attuare azioni mirate e finalizzate alla tutela dei lavoratori mediante il contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Attenzione anche alla tutela del pubblico, delle famiglie e dei minori mediante controlli serrati contro lo spaccio di droga.

Sul fronte del contrasto al lavoro nero ed irregolare i controlli non sono stati effettuati in modo casuale. Anzi. Gli obiettivi sono stati selezionati in base a parametri di rischio ed a una capillare azione informativa. Sotto la di ingrandimento i settori della ristorazione, della somministrazione di bevande e dell’organizzazione di eventi. I finanzieri hanno identificato 37 lavoratori. Di questi, otto erano impiegati completamente “in nero”. identificato anche un lavoratore “irregolare”, con conseguenti sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro.

Guardia di finanza, “lavoro nero”: i numeri

In due casi, dove il numero di lavoratori in nero scoperti ha superato il 10% del totale del personale, i militari hanno avanzato richieste di sospensione dell’attività all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Un fenomeno, quello del lavoro sommerso che arreca danni all’intero sistema economico nazionale poiché sottrae importanti risorse all’Erario, oltre a minare gli interessi dei lavoratori e compromettere la leale e sana competizione tra le imprese. Inoltre, i controlli in questo settore sono rivolti anche a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Soprattutto in comuni caratterizzati da una forte presenza turistica e da attività stagionali.

Guardia di Finanza: la Malamovida

Inoltre, considerando il maggiore afflusso di persone nelle ore serali ed al fine di prevenire quei comportamenti illeciti che possono generare il noto fenomeno della “mala movida”, grazie all’intervento della Compagnia Pronto Impiego di Brindisi, ii finanzieri hanno identificato 15 soggetti, di cui quattro con precedenti penali. Contestualmente, è stato effettuato 1 sequestro amministrativo ex art. 75 D.P.R. 309/90 per 3 grammi di hashish nei confronti di un soggetto minorenne, ragion per cui si è proceduto all’affidamento dello stesso ai rispettivi genitori.

I controlli eseguiti testimoniano ancora una volta il lavoro continuo e concreto delle Fiamme Gialle brindisine durante la stagione estiva al fine di contrastare ogni forma di illegalità a tutela dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese e a salvaguardia della sicurezza economico finanziaria del Paese.

