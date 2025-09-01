Lavoro nero e irregolare: le “scoperte” dei finanzieri a San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO – Lavoro in nero e irregolare, proseguono i controlli e le “scoperte” dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi. Nei giorni scorsi, nell’ambito di una campagna di controlli finalizzata al contrasto del fenomeno del “sommerso da lavoro”, hanno sottoposto ad accertamento diverse attività commerciali e imprenditoriali, rilevando numerose irregolarità.

In particolare, le Fiamme Gialle sampietrane, a partire dal mese di gennaio, hanno eseguito 23 mirati interventi. I militari hanno “vagliato” la posizione di decine di lavoratori. Di questi, tredici erano completamente “in nero”. Un lavoratore è risultato irregolare.

Lavoro nero e irregolare: i controlli

Nello specifico, i finanzieri della Compagnia di San Pietro Vernotico, hanno dapprima svolto un’accurata attività info-investigativa nell’ambito della propria circoscrizione di servizio attenzionando, sulla base di una preventiva analisi di rischio, taluni target.

Una volta acceduto presso gli stessi, hanno individuato i lavoratori presenti, sottoponendoli ad interviste ed approfonditi controlli, all’esito dei quali sono state irrogate le previste sanzioni, per violazione della coeva normativa in materia giuslavoristica.

I controlli in parola, alcuni dei quali ancora in corso al fine di acclarare la posizione di ulteriori sei dipendenti, testimoniano con forza l’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare l’economia sommersa, in grado di arrecare danni all’intero sistema economico nazionale perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati e compromette la leale e sana competizione tra imprese che operano nella cornice di legalità.

