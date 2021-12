BARI – Numeri in crescita degli infortuni sul lavoro e di quelli con esito mortale nel 2021. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Inail; il presidente regionale Inail Puglia Giuseppe Gigante lancia l’allarme e chiede più tutele per le categorie a rischio. Colpito soprattutto il settore edile, numeri in aumento anche per gli incidenti sulla strada.

Servizio di Ilaria Delvino