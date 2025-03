Lavoro, in Puglia disoccupazione al 9,3%: prima volta sotto il 10%

Il 2024 si chiude con dati occupazionali positivi per la Puglia, che registra un milione e 304mila occupati, il numero più alto dal 2018. Secondo il report Istat sul mercato del lavoro, il tasso di occupazione è salito al 51,2%, mentre il tasso di disoccupazione scende per la prima volta sotto il 10%, attestandosi al 9,3%.

La città di Bari segna risultati particolarmente positivi, con 122mila occupati e un tasso di occupazione al 59,7%, dieci punti percentuali in più rispetto al 2018. Anche il tasso di disoccupazione nel capoluogo pugliese cala al 5,1%, avvicinandosi al 5% di Milano, spesso considerata un riferimento a livello nazionale.

La Puglia si distingue come la regione con la migliore performance occupazionale del Mezzogiorno, con una crescita significativa del lavoro a tempo indeterminato, che nel 2024 ha raggiunto 783mila contratti, con un aumento di 10mila unità rispetto all’anno precedente.

Emiliano: “Stimolo a fare ancora di più”

“Questi dati certificano un miglioramento, ma sono anche uno stimolo a fare ancora di più per consolidare questi risultati e rendere la nostra regione ancora più attrattiva” – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Stiamo lavorando per trasformare la Puglia in un polo nazionale dell’innovazione, per stimolare le idee dei nostri giovani e aiutarli a trasformarle in imprese di successo, evitando che vadano via”.

Sulla stessa linea l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, che sottolinea l’importanza degli strumenti di incentivazione messi in campo dalla Regione: Contratti di Programma, Pia, Nidi, TecnoNidi e altre misure che hanno favorito l’arrivo di nuove imprese e l’aumento dell’occupazione. “Stiamo lavorando con il partenariato sociale, il sistema universitario e quello bancario per rendere la Puglia sempre più attrattiva per i talenti e per offrire loro opportunità di crescita senza dover lasciare la regione” – ha concluso Delli Noci.

