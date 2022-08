Un dato allarmante quello evidenziato dal rapporto dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2021 in Basilicata. Su 2.268 ispezioni definite, 1.204 – il 53% – sono risultate irregolari. La situazione più preoccupante è ancora nel comparto dell’edilizia con 803 ispezioni e 513 irregolari (63,8%); a seguire l’industria (52,6% di irregolarità), terziario (50,1%) e agricoltura (38,5%). Preoccupazione della Uil Basilicata che per contrastare il problema chiede più ispezioni e un maggiore confronto tra Ispettorato e parti sociali.