Lavoro e salario minimo: Elly Schlein arriva a Bari

BARI – Lavoro e salario minimo. “Una legge che non si può impugnare come ha fatto il Governo”. Passa da Bari il tour tutto pugliese della segretaria dem Elly Schlein che dopo Taranto arriva nel capoluogo pugliese per condividere con i militanti la sua battaglia a favore della legge. La battaglia, dunque, per la parlamentare del Pd è fare in modo che quattro milioni di persone possano vivere in condizioni dignitose.

Numerosi i sindaci egli esponenti politici regionali e cittadini che hanno preso parte all’appuntamento in fiera del levante. Tra loro anche ilo primo cittadino di Bari, Vito Leccese e l’europarlamentare Antonio Decaro, l’uomo che più di tutti potrebbe essere il candidato del centrosinistra per il dopo Emiliano. La segretaria al momento non si sbilancia auspicando anche un punto d’incontro con i pentastellati.

