Lavoro, Cgil Puglia: “Tanta precarietà e non valorizza competenze”

BARI – I rapporti di lavoro attivati in Puglia aumentano di 27mila unità rispetto al 2023, ma le persone coinvolte crescono solo di 2500 unità. È la fotografia del mercato del lavoro nella regione che si evince dai dati complessivi del 2024 pubblicati sulla piattaforma Labour Market Intelligence di Sviluppo Lavoro Italia e diffusi dalla Cgil della Puglia. Se nel 2023 – prosegue la nota del sindacato – i rapporti di lavoro attivati erano stati 1.152.907 per 559.296 persone interessate, lo scorso anno le attivazioni sono salite a 1.179.617 e il numero di persone interessate a 562.869 (rpt, 562.869), con una media di contratto per lavoratore salita da 2,06 a 2,10. Invariato il numero dei datori di lavoro interessati, 110.633, con una media di 10,6 contratti attivati da ognuno. “Tutte le criticità più volte denunciate dalla Cgil sono confermate, con il focus che deve necessariamente spostarsi sulla qualità del lavoro, che per le sue caratteristiche – forte intermittenza e rapporti part time, prevalenza di settori a basso valore aggiunto – trascina occupazione poco qualificata e salari a stento di sussistenza”, afferma la segretaria generale della Cgil Gigia Bucci. “Che è la principale ragione – aggiunge – per cui dal 2015 abbiamo una media annua di oltre 24mila cancellazioni per trasferimento di residenza verso altre regioni e 1.600 verso l’estero. In cerca di un lavoro, salari dignitosi e opportunità che consentono di poter spendere le competenze acquisite nei percorsi di studio e formazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author