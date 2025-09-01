Lavori su via Lattanzio e via Napoli: attenzione a variazioni della viabilità e al trasporto pubblico locale

A partire da lunedì 1° settembre, la città di Bari si prepara ad affrontare importanti modifiche alla viabilità a causa di lavori in corso su due arterie principali: Via Lattanzio e Via Napoli.
La Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche ha comunicato che questi interventi, necessari per l’installazione di nuovi impianti del gas metano e la sostituzione di condotte idriche, avranno un impatto diretto sul traffico e sul trasporto pubblico locale (TPL).
Via Lattanzio: Restringimenti e deviazioni del TPL
I lavori su Via Lattanzio, che interesseranno il tratto compreso tra via Postiglione e via Capruzzi, si svolgeranno in più fasi dall’1 al 15 settembre. Durante questo periodo, sarà in vigore il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, con rimozione forzata per i veicoli.
Queste modifiche avranno conseguenze anche per gli autobus cittadini. Nello specifico, le linee 10, 21 e 22 subiranno deviazioni di percorso dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 17:00.
Linee 10 e 21 (direzione Parco Domingo e Madonna delle Grazie): Gli autobus transiteranno per via Giuseppe Capruzzi, viale Unità d’Italia, via Meucci e via Re David, per poi riprendere il percorso regolare.
Linea 22 (direzione Torre di Mizzo): Il percorso deviato passerà per via Giuseppe Capruzzi, viale Unità d’Italia, via Meucci e via Postiglione.
A causa di queste deviazioni, le fermate di Lattanzio/Nizza, Lattanzio/di Savoia e Postiglione/Pisacane saranno temporaneamente soppresse.
Via Napoli: Senso unico alternato e possibili ritardi
Anche su Via Napoli sono previste modifiche significative, valide dal 31 agosto al 30 settembre. Il tratto interessato è quello tra via Brigata Regina e via Ammiraglio Caracciolo. Qui saranno in atto il senso unico alternato, il restringimento di carreggiata e, se necessario, il divieto di transito. È importante notare che il transito sarà comunque garantito per residenti, mezzi pubblici e di soccorso.
L’Amtab avverte che, a causa di questi lavori, potrebbero verificarsi ritardi per le linee di autobus che transitano nelle aree limitrofe. Si consiglia, pertanto, di monitorare gli aggiornamenti in tempo reale e di pianificare i propri spostamenti con un margine di tempo aggiuntivo.
Per evitare disagi, si raccomanda a tutti gli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica stradale e, se possibile, di optare per percorsi alternativi.
