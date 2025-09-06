6 Settembre 2025

Lavori per soppressione passaggio a livello a Trani, FdI: “Ridurre i disagi”

Salvatore Petrarolo 6 Settembre 2025
TRANI – I lavori di soppressione del passaggio a livello di via Corato continuano a creare disagi a Trani, in particolare ai residenti del quartiere Stadio. Fratelli d’Italia ha sottoposto all’amministrazione Bottaro una serie di proposte per attenuare la condizione precaria dei cittadini tranesi, articolando la strategia per pedoni, attività commerciali e traffico veicolare. Ancora nessuna risposta dal sindaco, le esigenze dei cittadini si fanno sempre più stringenti.

Salvatore Petrarolo

