SURBO- Sono iniziati nella mattina del 13 ottobre, a opera del comune di Lecce, i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale Surbo-Torre Rinalda con la realizzazione di un impianto semaforico all’altezza di via Monacelli. L’arteria è stata, purtroppo, nel corso degli anni, teatro di gravi incidenti stradali e la sua messa in sicurezza è stata oggetto di diversi tavoli convocati in Provincia, l’ultimo dei quali si è tenuto a luglio.

“La messa in sicurezza della Surbo-Torre Rinalda – ha detto l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – è un obiettivo sul quale stavamo lavorando da tempo congiuntamente alla Provincia e al comune di Surbo. Oggi installiamo l’impianto semaforico all’altezza di via Monacelli per regolare le immissioni sulla strada, valutando successivamente ulteriori interventi. Ringrazio gli enti e le istituzioni per la sinergia che hanno messo su questo intervento e l’intero consiglio comunale di Lecce per il supporto dato votando all’unanimità una mozione promossa dal consigliere Arturo Baglivo proprio per la messa in sicurezza della strada. Noi facciamo la nostra parte per reperire i fondi e rendere più sicure quante più strade possibile, ma fondamentale è la collaborazione responsabile di chi si mette alla guida dei mezzi. Agendo su queste due leve, riusciremo a diminuire sempre più il tasso di incidentalità in città.”