Lavori in corso su spiagge baresi: manutenzione, accessibilità, sicurezza

Sono iniziati da qualche settimana gli interventi di manutenzione straordinaria sul litorale sud di Bari, a Pane e Pomodoro e Torre Quetta, nell’ambito dell’accordo quadro per la riqualificazione dei pontili d’accesso al mare. A darne notizia è l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, che ha confermato la conclusione dei lavori entro i primi giorni di maggio.

Interventi a Pane e Pomodoro e Torre Quetta

A Pane e Pomodoro sono in fase di sistemazione i primi due pontili (il terzo era già stato manutenuto lo scorso anno). Gli interventi comprendono la messa in sicurezza, il rinforzo delle strutture, la rilevigatura della pavimentazione in legno e la sistemazione di scalette e ringhiere. Previste anche nuove cabine spogliatoio, cartellonistica rinnovata e manutenzione degli arredi urbani.

Novità a San Girolamo

A San Girolamo partiranno nei prossimi giorni i lavori per la sostituzione dei corpi illuminanti e il ripascimento del litorale con ciottoli, da concludersi entro aprile. In corso anche l’iter per la valutazione di impatto ambientale del progetto di rinforzo delle barriere frangiflutti, volto a contrastare l’erosione costiera.

San Cataldo e litorale nord

A San Cataldo, la spiaggia nei pressi della Fiera del Levante sarà riqualificata con servizi balneari, aree verdi e nuove attrezzature, nell’ambito del progetto del nuovo waterfront. A Santo Spirito e Palese, invece, si procederà con la manutenzione ordinaria e si sta studiando la possibilità di realizzare accessi protetti al mare, con passerelle e pedane, entro l’estate 2026.

Sicurezza e servizio di salvamento

La giunta comunale ha approvato un finanziamento di 55.000 euro annui per il servizio di salvamento sulle spiagge, attivo da giugno 2025. L’assessora Carla Palone ha annunciato a breve il nuovo bando per la gestione del servizio. «L’obiettivo è offrire non solo infrastrutture e arredi, ma anche sicurezza e qualità per cittadini e turisti», ha dichiarato.

L’amministrazione intende inoltre potenziare la fruibilità dei tratti di costa con difficoltà di accesso, prevedendo nuove soluzioni entro la stagione estiva 2026.

