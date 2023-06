L’Avis in Corsa Conversano non lascia, anzi raddoppia

Due gare per l’Avis in Corsa Conversano nell’ultimo fine settimana. I podisti biancoazzurri si sono divisi tra la Basilicata, dove si è tenuta la sesta edizione Pollino National Park Trail, e Capurso, sede della quarta tappa del trofeo Fidal Provinciale “Terra di Bari”.

In terra lucana erano presenti Gennaro Lorusso e Vito Locaputo, con quest’ultimo che ha chiuso la gara come quarto assoluto e secondo nella categoria SM35. Suggestivo il percorso di diciassette chilometri con partenza da Terranova del Pollino e passaggio in punti splendidi del Parco Nazionale come Serra Crispo (altezza massima raggiunta con i suoi 2053 metri sopra il livello del mare), Serretta delle Porticelle e Grande Porta del Pollino.

In quindici, invece, si sono presentati ai nastri di partenza dell’evento “Capurso in Corsa”, gara di circa dieci chilometri organizzata dai padroni di casa della Bio Ambra Newage. Antonio De Nicolò, Lucia Di Panno, Roberta Difino, Terry Donghia, Luigi L’Abbate, Michele Laruccia, Luigi Lovecchio, Rosa Lozupone, Laura Magistà, Vito Domenico Pace, Angela Ramunni, Mario Renna, Marcantonio Russo, Donato Savino e Rita Solfrizzi i runners avissini che hanno preso parte alla competizione, competizione che ha toccato le principali strade della cittadina situata a due passi da Bari, con partenza e arrivo nei pressi della “Madonna del Pozzo” noto luogo di culto e meta annuale per tantissimi pellegrini.

Non hanno gareggiato, ma erano a Conversano per la trentesima edizione del “Giro degli Archi”, infine, Vito Solfrizzi, Marino Daniele ed Angelo Lopriore i quali hanno contribuito a comporre il cordone prima dello start. Domenica prossima, intanto, due le gare in programma: la prima in Salento e, precisamente, a Gagliano del Capo dove si corrono i campionati italiani Master di corsa in montagna individuali e di società, e la seconda ad Adelfia dove è in programma la sedicesima edizione della “Correndo tra i Vigneti”, settima tappa del circuito “Terra di Bari”.

