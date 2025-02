Lavello, vandali distruggono cappelle e danno fuoco all’ufficio del custode del cimitero

LAVELLO – Un vero e proprio raid è avvenuto nel cimitero di Lavello. Bruciato l’ufficio del custode e danneggiate numerose cappelle di famiglia. I fatti sono accaduti nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 gennaio. Secondo voci non confermate in via ufficiale ci sarebbero anche tracce di sangue accanto ad una cappella coi vetri in frantumi. Le forze dell’ordine stano indagando e si appellano a chiunque abbia visto qualcosa affinché si faccia avanti, per far luce su un episodio così deprecabile.

“Quanto accaduto nel cimitero cittadino, è un qualcosa di deplorevole, vigliacco ed infame che lascia l’intero paese nello sgomento. Atti vandalici senza senso che hanno reso un luogo sacro scenario dei più vili degli oltraggi. Tutto questo non ci può lasciare indifferenti e confidiamo nell’ operato degli inquirenti affinché vengano trovati e condannati i colpevoli e venga fatta chiarezza sull’accaduto”. Si legge in un post sulla pagina Facebook del PD di Lavello.

“A Lavello bruciato l’ufficio del custode del cimitero e violate diverse cappelle. È un atto intimidatorio…vandalismo?”, si chiede Libera Basilicata che aggiunge: “Deplorevole il gesto e le intenzioni che hanno mosso a tale atto vile. Esprimiamo solidarietà alla città di Lavello e ai suoi cittadini”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author