Lavello, quattro auto in fiamme: indagano i Carabinieri

LAVELLO – Alle ore 03:00 circa di oggi 29 marzo, i Vigili del Fuoco delle sedi distaccate di Palazzo San Gervasio e Melfi sono intervenuti a Lavello in via Papa Giovanni Paolo I per un incendio. I Vigili del Fuoco arrivati sul posto con 2 autopompe serbatoio e due fuoristrada, hanno estinto prontamente le fiamme delle quattro auto coinvolte. Presenti i Carabinieri della locale stazione che stanno indagando sulle cause dell’incendio.

