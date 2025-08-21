Lavello: l’associazione “Nóstos” porta il grande cinema in villa comunale

Questa sera, alle 21:00, la Villa Comunale di Lavello si trasformerà in un palcoscenico di emozioni. Ci sarà il debutto della rassegna “Cinema alla Cesta”, un’iniziativa promossa dall’associazione Nóstos in collaborazione con il Comune di Lavello. L’evento rappresenta un’importante occasione di aggregazione e riflessione culturale per il territorio. Offre la possibilità di godere di grandi pellicole in una cornice incantevole sotto le stelle.

La rassegna si apre con la proiezione del film “The Whale”, diretto da Darren A. Aronofsky. Il film è interpretato magistralmente da Brendan Fraser, vincitore dell’Oscar per la sua straordinaria performance. Racconta la storia toccante di Charlie, un insegnante di letteratura che vive in isolamento a causa della sua obesità. Affronta tematiche di fragilità umana e rinascita personale.

Il primo appuntamento avrà inizio alle ore 20:30 con un incontro di presentazione, moderato da Armando Losciglio, presidente del Cineclub Vittorio De Sica. L’incontro si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza della cultura cinematografica e di creare un punto di riferimento per la vita culturale del territorio.

“Cinema alla Cesta” si preannuncia come un evento di grande richiamo. È capace di unire la comunità di Lavello attraverso l’arte e la cinematografia, offrendo momenti di svago e riflessione. La partecipazione è aperta a tutti. Vogliamo invitare a vivere una serata ricca di emozioni e cultura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author