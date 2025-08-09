Lavello: inchiesta San Barbato, con l’amministratore giudiziario garantita la continuità lavorativa

SG e San Barbato, entrambe società dell’imprenditore lavellese Antonio Liseno, accusato di riciclare proventi illeciti.

In seguito alla lettera inviata dai dipendenti della Sg Spa, il Procuratore facente funzione di Potenza, Maurizio Cardea, ha voluto fare chiarezza sulla situazione della società coinvolta nell’inchiesta “San Barbato”.

Durante una conferenza stampa tenutasi il 1° luglio, Cardea ha sottolineato che il sequestro preventivo della società non ha avuto alcun impatto sull’economia locale, garantendo la continuità aziendale attraverso la nomina di un amministratore giudiziario.

Il procuratore ha spiegato che, grazie a questa nomina, ha preservato le operazioni commerciali e l’impiego dei dipendenti, i mezzi e i contratti già in essere.

“Nessun impatto sull’economia locale e sull’intera comunità lavellese potrà derivare dall’adozione di misure legali”, ha affermato Cardea, evidenziando come l’azione giuridica sia volta a tutelare l’operatività di una realtà imprenditoriale ritenuta, sulla base delle indagini, anche strumentale a finalità penalmente rilevanti.

Il caso ha come fulcro la figura di Antonio Liseno, imprenditore di Lavello, accusato di riciclare proventi illeciti attraverso il San Barbato Resort. Cardea ha specificato che la Sg Spa, con sede legale a Milano e operativa a Melfi, è stata colpita da un decreto di sequestro emesso dal Gip di Potenza, su richiesta della DDA, per essere ritenuta strumentale alla commissione di numerosi reati.

In una nota importante, il procuratore ha evidenziato che già il 12 febbraio 2025, il consiglio di amministrazione della Sg Spa aveva deliberato un piano di composizione negoziata della crisi d’impresa, in risposta a fondati indizi di crisi finanziaria. La società ha intrapreso questa azione per richiedere misure protettive del patrimonio aziendale, dimostrando un’iniziativa proattiva.

Il tribunale del Riesame ha confermato l’impianto accusatorio, mantenendo otto delle nove misure cautelari, inclusa la custodia cautelare per Liseno, accusato di riciclaggio.

Le difese hanno ora la possibilità di proporre ricorso in Cassazione, segnando un ulteriore passo nel percorso giudiziario di questo caso complesso.

