Lavello, in fiamme un’abitazione: evacuati 4 appartamenti

LAVELLO – I Vigili del fuoco del Comando di Potenza con i distaccamenti di Melfi e Palazzo San Gervasio sono intervenuti in località Lavello per un incendio scoppiato in un appartamento sito al terzo piano dello stabile. Nell’ immediatezza sono stati evacuati gli occupanti di 4 appartamenti. Si sta ancora lavorando allo spegnimento dell’incendio. I Vigili del fuoco sono intervenuti con 2 autopompa serbatoio 1 autobotte 1 autoscala 1 carro aria e un fuoristrada. Sul posto anche Carabinieri, 118 e Polizia locale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author