Lavello, anziano investito sulle strisce pedonali: è in coma

LAVELLO – È in coma il 75enne di Lavello, che nella mattinata di ieri, lunedì 18 agosto, è stato investito da un’auto sulla SS 93, nel centro abitato. L’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla figlia e ai nipoti, quando è stato travolto da un veicolo guidato da una donna, che si è subito fermata per prestare soccorso. Sul posto i carabinieri di Lavello e della Compagnia di Venosa e gli operatori del 118, che hanno trasferito il ferito al San Carlo di Potenza.
L'incidente è avvenuto sulla SS 93 nel centro abitato. Soccorso, l'uomo è stato trasferito in eliambulanza
