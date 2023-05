L’autrice Mara Venuto al festival della Letteratura di Milano

La poetessa e autrice teatrale tarantina Mara Venuto sarà ospite a Milano di due eventi dedicati alla poesia e al teatro.

Il 12 maggio, Venuto presenterà la sua ultima raccolta poetica “Vora”, pubblicata dalla nota casa editrice “peQuod”, nello “Spazio Alda Merini”, Casa Museo dedicata alla poetessa milanese; il 13 maggio l’autrice parteciperà all’edizione 2023 del Festival Internazionale della Letteratura di Milano, con la messa in scena del suo monologo di teatro civile “N.N.”, interpretato dall’attrice milanese Sarah Macchi.

IL 12 MAGGIO L’EVENTO “VERSI DAL SUD”, ALLO “SPAZIO ALDA MERINI” LA PRESENTAZIONE DELLA RACCOLTA “VORA” DI MARA VENUTO.

Venerdì 12 maggio alle 19, nel corso dell’evento “Versi dal Sud” presso la Casa Museo di Alda Merini sui Navigli, Venuto presenterà la sua quarta raccolta poetica, “Vora”, appena pubblicata da “peQuod”, nota casa editrice marchigiana con cui hanno esordito, fra gli altri, Mario Desiati e Diego De Silva.

L’autrice tarantina condividerà l’evento con il poeta e paroliere barese Cosimo Lamanna, che presenterà la sua ultima silloge “Zolle”, edita da “Tabula Fati”. I poeti Venuto e Lamanna hanno avviato un sodalizio artistico nel 2021, portando in tour il recital “Canti e Discanti” con la formazione musicale dei “Coanda”.

L’evento “Versi da Sud” si svolgerà nello “Spazio Alda Merini”, in via Magolfa 30, un hub culturale gestito da più associazioni culturali, tra cui la compagnia di teatro sociale “CETEC Dentro/Fuori San Vittore”. Lo “Spazio Alda Merini” è una Casa Museo dedicata alla poetessa, e ospita la ricostruzione della stanza da letto di Alda, con gli oggetti iconici a lei appartenuti.

La serata di poesia e musica vedrà la partecipazione dell’attrice Deborah Giuranna per le letture; dello scrittore e dantista Enrico Cerni per il dialogo con gli autori ospiti; dei noti chitarristi della scena milanese, Gianluca Battaglion e Roberto Pinneri (Robert P. Blacks), per la parte musicale.

IL 13 MAGGIO IN SCENA NEL FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI MILANO IL MONOLOGO DI TEATRO CIVILE DI MARA VENUTO “N.N.”

Sabato 13 maggio Mara Venuto sarà fra i protagonisti della prima giornata del Festival della Letteratura di Milano, kermesse che dal 2012 propone nel capoluogo lombardo presentazioni di libri, reading, spettacoli teatrali, musicali e di danza, produzioni video, cinematografia, attività didattiche e ricreative, con poeti e artisti provenienti da tutta Italia e dal mondo.

Su invito dell’autore e regista uruguaiano Milton Fernández, direttore artistico del Festival, verrà rappresentato il monologo teatrale di Mara Venuto “N.N.”, interpretato dalla giovane attrice milanese Sarah Macchi che ne cura anche la regia. Lo spettacolo è incentrato sulla tragica vicenda di Jessica Faoro, diciannovenne senza tetto e senza adeguata protezione sociale, massacrata nel 2018 a Milano dopo aver rifiutato le avances di un tranviere quarantenne che la ospitava in cambio di piccoli lavori domestici.

Il tema del Festival della Letteratura di Milano quest’anno è il viaggio: il monologo di Mara Venuto rappresenterà un viaggio in una Milano non da cartolina, umana e sofferta, che pure esiste.

“N.N.” andrà in scena sabato 13 maggio alle 18.30, sul palco del “Centro Culturale Asteria” in piazza Carrara 17, all’interno di una fitta programmazione di teatro, musica e poesia.

BIOBIBLIOGRAFIA DI MARA VENUTO

Mara Venuto è nata a Taranto, vive a Ostuni. Tra le sue pubblicazioni premiate: i monologhi teatrali Leggimi nei pensieri (2008), The Monster (2015,testo finalista al Mario Fratti Award 2014 di New York per la drammaturgia italiana); le raccolte poetiche Gli impermeabili (2016), Questa polvere la sparge il vento (2019), La lingua della città (2021). Ha curato e pubblicato numerose antologie, tra cui un ciclo di volumi al femminile; è inclusa in molte opere collettive di poesia, prosa e teatro. Ѐ presente in monografie dedicate alla poesia italiana femminile contemporanea e in volumi di ricognizione critica. Suoi testi originali e corti teatrali sono stati rappresentati con buon riscontro di pubblico e critica; sue poesie sono state tradotte e pubblicate in otto lingue. È stata ospite di Festival internazionali di poesia, tra cui: IX Festival di Poesia Slava a Varsavia nel 2016; XV Festival Trirema e poezisë Joniane a Saranda (Albania) nel 2021; XXVI Festival Ditët e Naimit a Tetova (Macedonia) nel 2022. Una versione inedita e non definitiva la raccolta Vora ha ricevuto una menzione d’onore al Premio Lorenzo Montano 2021, è stata finalista al Premio di Letteratura Contemporanea Bologna in Lettere 2022 e seconda classificata al III Premio Letterario nazionale Gianmario Lucini 2022.

