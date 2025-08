Lauria: cambio al vertice della Guardia di Finanza

Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Lauria: il Capitano Lorenzo Fischetti ha assunto il comando del Reparto delle Fiamme Gialle, avvicendandosi al Capitano Michele Mencarelli destinato ad altro.

II Capitano Lorenzo Fischetti arriva da Savona, dove ha comandato il Nucleo Operativo del locale Gruppo, ha 31 anni ed è originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Dopo la maturità classica, si è arruolato in Guardia di Finanza nel 2015 e ha frequentato l’Accademia del Corpo di Bergamo, conseguendo, al termine del percorso formativo quinquennale, la laurea magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti.

Nella sua carriera ha ricoperto anche altri incarichi operativi presso diversi Reparti del Corpo, tra cui la Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, e ha comandato il contingente dei Baschi Verdi del Corpo di stanza in Albania nell’ ambito della missione internazionale per l’emergenza migranti.

L’Ufficiale è altresì laureato in Relazioni Internazionali e ha conseguito un Master di II livello in Geopolitica e Sicurezza Globale, titoli conseguiti entrambi presso l’ Università degli Studi di Roma La Sapienza, e parla fluentemente le lingue inglese e spagnolo.

II Capitano Lorenzo Fischetti è stato accolto dal Comandante Regionale Basilicata, Generale di Brigata Roberto Pennoni, e dal Comandante Provinciale di Potenza, Colonnello Michele Onorato, che gli hanno dato il benvenuto presso le Fiamme Gialle Lucane, sicuri che affronterà la nuova realtà operativa con dedizione ed entusiasmo, al servizio di tutti i cittadini e per la difesa della legalità economico-finanziaria, fondamentale presupposto per la crescita, lo sviluppo e il benessere del Paese.

