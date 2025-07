L’Audace Cerignola premiata dalla Lega Pro: miglior campo in erba artificiale della Serie C

Riconoscimento importante per l’Audace Cerignola: la Lega Pro ha assegnato alla società pugliese un premio da 10.000 euro per il miglior campo da gioco in erba artificiale dell’intero campionato di Serie C nella stagione 2024/2025.

Il comunicato ufficiale, pubblicato il 25 luglio, rientra nell’ambito del Codice di Autoregolamentazione (art. 31.7), che valorizza la qualità e la manutenzione degli impianti sportivi. Un traguardo che testimonia la cura e l’attenzione del club gialloblù per le proprie strutture, elemento sempre più centrale nella visione della Lega.

