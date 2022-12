Condividi su...

POZZUOLI – Un gol pesantissimo di Lattanzio al 94′ regala al Barletta i tre punti sul campo della Puteolana. I biancorossi espugnano il Conte all’ultimo assalto e mantengono il secondo posto alle spalle della Cavese.

Farina ritrova Vicedomini dopo un turno di squalifica, ma soprattutto Loiodice dall’inizio. Confermato il 4-3-3 con l’esterno barese, Lavopa e Russo in avanti. Puteolana rinnovata dopo l’addio di 13 elementi, Campilongo cerca punti per la salvezza.

Partita ad altissima intensità agonistica e fasi del gioco spezzettate, con quattro ammonizioni nel giro di mezz’ora. La prima, vera occasione arriva al 42′ con Russo a tu per tu con Lamberti, il portiere della Puteolana salva tutto. Un minuto dopo per i campani ci prova Romeo, che vince un duello ma viene murato dalla difesa biancorossa. Nell’unico minuto di recupero, punizione tagliata di Gatto su cui Romeo sfiora il vantaggio dei padroni di casa. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa comincia con l’esordio di Matteo Di Piazza, che prende il posto di Lavopa. Il gioco stenta a decollare anche nel secondo tempo e la prima occasione è per la Puteolana al quarto d’ora, Romeo si libera centralmente ma calcia in modo sbilenco da fuori area. Al 21′ sugli sviluppi di un angolo ci prova Vicedomini dal limite, destro al volo alto. Un minuto dopo tentativo della Puteolana con Guarracino, anche il suo destro oltre la traversa. Al 38′ Loiodice serve Lattanzio, entrato per Russo, tiro centrale per Lamberti. Il Barletta prova ad alzare i ritmi, al 45′ Loiodice si distende sulla sinistra e calcia a giro senza inquadrare lo specchio. Al 49′ esplode il settore ospiti di Pozzuoli: palla in mezzo di Loiodice, c’è Lattanzio di testa che batte Lamberti per l’1-0 del Barletta.

Con l’ultimo colpo di coda, i biancorossi strappano tre punti enormi in Campania e restano nella scia della Cavese capolista. Domenica nuovo capitolo al Puttilli, arriva il Matera.

TABELLINO

PUTEOLANA (4-4-2): Lamberti; D’Ascia, Varchetta, Avella, Amelio; Magnavita (84′ Di Lorenzo), Grieco, Gatto (76′ D’Ancora), Romeo (67′ Arrivoli); Guarracino (90′ Di Palma), Haberkon. A disposizione. Maiellaro, Marotta, Di Giorgio, Di Lorenzo, Trezza, Aruta. All. Campilongo.

BARLETTA (4-3-3): Piersanti; Milella, Pollidori, Petta, Marangi; Cafagna (87′ Mercorella), Vicedomini, Lavopa (46′ Di Piazza); Loiodice (95′ Telera), Russo (70′ Lattanzio), Maccioni (89′ Padalino). A disposizione: Campisi, Telera, Visani, Feola, Cassatella. All. Farina.

Arbitro: Francesco Campagni di Firenze

Assistente 1: Christian Giannetti di Firenze

Assistente 2: Roberto Palermo di Pisa

Marcatori: 94′ Lattanzio (B)

Ammoniti: Pollidori (B), Varchetta (P), Russo (B), Loiodice (B), Maccioni (B), Gatto (P), Arrivoli (P).

Angoli: 0-6.

Recupero: 1′ pt, 6′ st.