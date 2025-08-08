L’Atletico Acquaviva annuncia sette nuovi innesti

L’Atletico Acquaviva ufficializza l’ingresso in squadra di sette nuovi giocatori in vista del campionato 2025/2026. Si tratta di un mix ben bilanciato tra profili esperti e giovani in ascesa, che vanno a completare i reparti con qualità, intensità ed entusiasmo.

Tra i nomi di maggiore esperienza figura l’attaccante Guillermo Fernández, classe 1988, originario del Venezuela. Dopo aver militato nella massima serie del suo paese e preso parte alla Coppa Sudamericana, ha iniziato un lungo percorso in Italia con le maglie di Team Altamura, Trani, Matera, Montescaglioso, Nuova Spinazzola, Atletico Racale e, più recentemente, Arboris Belli. Attaccante tecnico e generoso, porterà nel reparto offensivo rossoblù esperienza e mentalità combattiva.

Al suo fianco approda in squadra anche il centrocampista offensivo Victor Pucinelli, nato nel 1995 a Paulínia in Brasile e cresciuto nel settore giovanile del Santos. In Italia ha collezionato venti presenze in Serie D con il Saluzzo, per poi vestire le maglie di Bosa e Li Punti in Eccellenza. Nelle ultime stagioni ha giocato per Lanteri Sassari e ASD Villasimius. Dotato di eleganza e visione di gioco, rappresenta un innesto di qualità per la linea mediana. L’operazione è stata resa possibile dalla collaborazione con l’agente Fifa Belen Sosa, a cui il club ha rivolto un ringraziamento per la disponibilità e la professionalità.

Dal vivaio giovanile arriva invece Diego Carucci, centrocampista classe 2006, proveniente dal Martina. Dopo gli inizi con i Noci Azzurri 2006 e la Polisportiva Noci, ha disputato il campionato Nazionale U19 segnando tre gol. Nella scorsa stagione ha fatto parte anche della prima squadra in Serie D. Centrocampista dinamico e dotato di buona visione, approda all’Atletico Acquaviva con l’obiettivo di proseguire il proprio sviluppo tecnico.

Tra i pali si registra l’arrivo di Luca Ditoma, portiere classe 2007 cresciuto nel Santeramo e poi passato al settore giovanile del Bari, dove ha militato nelle formazioni U16 e U19. Dopo una parentesi con il Team Altamura U19, è pronto ad affrontare una nuova sfida in maglia rossoblù con grande determinazione.

Per rinforzare la linea difensiva è stato tesserato Alessandro Angelini, nato nel 2006, proveniente dall’Arboris Belli. Cresciuto calcisticamente nella BS Soccer Team Fasano, ha poi indossato le maglie di Lecce, Monopoli e Molfetta. Si tratta di un difensore attento, con buone doti tecniche e fisiche, pronto a mettersi in luce.

A centrocampo arriva anche il giovane Michele Silecchia, classe 2007, formatosi nel vivaio del Barletta, con esperienze successive nella Fidelis Andria, dove ha disputato il campionato Juniores U19. Dotato di vivacità, tecnica e personalità, sarà una risorsa utile per la mediana.

Completa il quadro il difensore Christian Colaci, nato nel 2003. Dopo la formazione nei settori giovanili di Kendro, Fidelis Andria, Bisceglie e Bari, ha giocato tra i grandi con le maglie di Bitonto, Molfetta e Corato, dove ha disputato l’ultima stagione. Si distingue per duttilità e dinamismo, caratteristiche che lo rendono un elemento prezioso nella retroguardia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author