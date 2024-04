È finita all’aeroporto internazionale di Valencia la latitanza di Daci Vullnet, di origini albanesi, con precedenti per reati in materia di armi illegali e stupefacenti, che aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanato dal proprio domicilio a Modugno nell’estate del 2023. L’attività informativa dei carabinieri della Compagnia di Trani, in collaborazione con i colleghi dalla Compagnia di Modugno, ha consentito di localizzare all’estero il latitante, il quale in Francia aveva iniziato una nuova vita. Dopo aver intercettato i movimenti del fuggitivo, le polizie dell’intera area Schengen lo hanno tratto in arresto presso l’aeroporto di Manises. Daci Vullnet, al rientro in Italia dovrà scontare la pena di 5 anni e 11 mesi di reclusione.

