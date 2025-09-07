Picerno, De Luca: “Grande vittoria, complimenti ai ragazzi”

Vittoria importantissima per il Picerno. I lucani strappano tre punti sul campo del Latina al termine di una grande prestazione. In conferenza stampa mister De Luca ha commentato la sfida. Ecco le sue parole:

“Giocavamo contro una squadra forte. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione di squadra. Bisogna continuare a lavorare, ci abbiamo creduto fino all’ultimo e siamo stati premiati. Dobbiamo rimanere umili e continuare a lavorare ma questa vittoria può dare fiducia”.

Questa di Latina è la prima vittoria stagionale per il Picerno e De Luca ci tiene a rivendicare la prestazione dei suoi anche nelle gare precedenti:

“Oggi portiamo a casa tre punti, anche nelle gare precedenti avremmo meritato di vincere ma non ci siamo riusciti. Ci prendiamo questa vittoria e continuiamo a lavorare”.

