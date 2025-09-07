Latina, Mister Bruno: “Partita difficile sconfitta immeritata”

Sconfitta interna per il Latina. La squadra di Mister Bruno cade tra le mura amiche contro il Picerno. In conferenza sono arrivate le parole del tecnico laziale:
“Abbiamo fatto un’ottima gara, peccato per il risultato. E’ stata una partita difficile contro una buona squadra che prova sempre a giocare un buon calcio. I cambi sono stati tutti positivi, abbiamo perso per degli errori banali su entrambi i gol. Peccato per il risultato ma mi tengo la prestazione dei ragazzi”.
Mister Bruno ha voluto commentare anche l’operato dell’arbitro:
“Abbiamo dei dubbi sia sull’episodio della gomitata che sul contatto del gol. Gli arbitri hanno deciso cosi e non possiamo tornare indietro”
