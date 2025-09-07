8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bruno allenatore Latina

Latina, Mister Bruno: “Partita difficile sconfitta immeritata”

Emiliano Di Presa 7 Settembre 2025
centered image

Sconfitta interna per il Latina. La squadra di Mister Bruno cade tra le mura amiche contro il Picerno. In conferenza sono arrivate le parole del tecnico laziale:

“Abbiamo fatto un’ottima gara, peccato per il risultato. E’ stata una partita difficile contro una buona squadra che prova sempre a giocare un buon calcio. I cambi sono stati tutti positivi, abbiamo perso per degli errori banali su entrambi i gol. Peccato per il risultato ma mi tengo la prestazione dei ragazzi”.

Mister Bruno ha voluto commentare anche l’operato dell’arbitro:

“Abbiamo dei dubbi sia sull’episodio della gomitata che sul contatto del gol. Gli arbitri hanno deciso cosi e non possiamo tornare indietro”

 

About Author

Emiliano Di Presa

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Serie C/C, Cerignola-Siracusa 3-1: gli highlights

8 Settembre 2025 Antonio Specchio

Promozione Puglia, Mesagne-Squinzano 0-1: gli highlights

8 Settembre 2025 Emiliano Di Presa

Serie C/C, Latina-Picerno 1-2: gli highlights

8 Settembre 2025 Francesco Cutro

Serie C/C, Altamura-Cavese 2-1: gli highlights

7 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Serie D/H, Fidelis Andria-Ferrandina 2-0: gli highlights

7 Settembre 2025 Dante Sebastio

Picerno, De Luca: “Grande vittoria, complimenti ai ragazzi”

7 Settembre 2025 Emiliano Di Presa

potrebbe interessarti anche

Serie C/C, Cerignola-Siracusa 3-1: gli highlights

8 Settembre 2025 Antonio Specchio

Promozione Puglia, Mesagne-Squinzano 0-1: gli highlights

8 Settembre 2025 Emiliano Di Presa

Serie C/C, Latina-Picerno 1-2: gli highlights

8 Settembre 2025 Francesco Cutro

Serie C/C, Altamura-Cavese 2-1: gli highlights

7 Settembre 2025 Antonio Bellacicco