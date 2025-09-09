9 Settembre 2025

Latina – Picerno (1-2), le pagelle: Santarcangelo e Summa “amari lucani”

Francesco Cutro 9 Settembre 2025
TOP E FLOP

TOP – La medaglia del “migliore” se la dividono i due classe 2003 di mister De Luca, i lucani Elia Summa e Andrea Santarcangelo: il primo è diventato ormai una sicurezza tra i pali, al secondo basta mezzo minuto per regalare al Picerno la prima, importante vittoria della stagione

FLOP – L’unica insufficienza tra quelli scesi in campo al “Francioni” spetta a Veltri che dopo 4 minuti dal primo rigore entra nuovamente in maniera scomposta su Fasan e concede il secondo penalty al Latina

LE PAGELLE

Summa 7.5 – peccato solo non essere riuscito a neutralizzare la seconda volta Parigi dagli undici metri: è diventato una sicurezza tra i pali
Veltri 5.5 – disattento e troppo lezioso all’inizio cresce nella ripresa, poi il fallo su Fasan in area che concede il secondo rigore dopo pochi minuti al Latina
Frison 6 – buona prova nel complesso, concede poco agli avversari
Granata 6 – buona prestazione: al decimo salva il risultato chiudendo su Pannittieri, scomposto su Fasan in occasione del primo penalty 
Pistolesi 6.5 – in pratica si scarta tutto il Latina e serve l’assist ad Abreu per la rete dell’1 a 0
Maselli 6 – buona prova in fase di copertura
Bianchi 6 – sempre presente in fase di costruzione
Energe 6.5 – tanta corsa è sempre presente sulla sua fascia: al 52esimo va vicino al terzo goal stagionale sul bel cross di Esposito
Pugliese 6 – prova di carattere si sacrifica molto anche in fase difensiva
Esposito 6.5 – tanta energia: sulla sua corsia fa il bello e cattivo tempo
Abreu 7 – secondo gol in maglia rossoblù ha trovato subito un buon feeling con la squadra (all’85’ Santarcangelo 7.5 – entra, segna e regala la prima vittoria, in trasferta, al Picerno: basta così!)
De Luca 7 – porta a casa tre punti di platino, resta imbattuto dopo tre gare e ha già creato il giusto mix tra giovani ed esperti che faranno andare lontano il suo Picerno

