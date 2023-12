Latina, Esposito: ‘Taranto costruito per vincere il campionato’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Latina non riesce più a vincere. Nonostante il vantaggio iniziale grazie ad una rete di Rocchi, la squadra laziale esce dallo Iacovone senza punti. I nerazzurri non vincono da 5 gare e rischia di compromettere il proprio piazzamento in zona playoff: “C’è rammarico per la sconfitta”, ha dichiarato Andrea Esposito, vice allenatore del Latina, nel post gara: “Sapevamo sarebbe stata una sfida complicata poiché il Taranto è una squadra allestita per vincere il campionato e con ottime individualità. Potevamo gestire meglio il vantaggio, avevamo preparato così la partita ma nella ripresa abbiamo perso un po’ troppi duelli. Il nostro girone d’andata è stato ottimo, puntiamo ad entrare nei playoff e migliorare la classifica dello scorso anno”.

