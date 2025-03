Latiano, vertenza “Marco Cavallo”: audizione in III Commissione

Incontro in terza commissione consigliare della Regione Puglia sulla vertenza del centro di salute mentale “Marco Cavallo” di Latino. Prorogati i contratti dei lavoratori fino al 15 aprile prossimo. Obiettivo costruire tavoli tecnici monotematici con Regione Puglia e con Asl Brindisi per di riaggiornare la seduta di audizione al 2 aprile prossimo. “Ringraziamo tutti gli attori presenti al confronto per la sensibilità istituzionale dimostrata, ritenendo doveroso tenere in piedi la vertenza per provare a garantire la definitiva stabilità al centro, esperienza straordinaria per il nostro territorio in ottica di continuità assistenziale e nella continuità dei rapporti di lavoro fino alla valorizzazione meritata, dopo lunghi 17 anni di storia del centro. Marco Cavallo è una virtuosa e unica pagina brindisina da continuare e replicare e non disperdere, nell’ interesse dell’utenza fragile che si è trovata ad essere presa in carico e poi riabilitata e ad operare come avviene qui, soprattutto in periodi come questi in cui il disagio mentale aumenta e diviene anche emergenza territoriale. Ringraziamo la Regione Puglia, la terza commissione presieduta da Mauro Vizzino, la Fp Cgil Puglia presente con il segretario generale Luigi Lonigro e la Asl di Brindisi e il Direttore Generale Maurizio De Nuccio per le soluzioni che si stanno lavorando e costruendo a garanzia dei lavoratori da noi rappresentati e dell’utenza del centro Marco Cavallo di Brindisi” ha commentato Chiara Cleopazzo, FP Cgil Brindisi.



