Latiano – Torre S.Susanna | Scontro con la moto, muore centauro

Uno scontro violento tra auto e moto, con una dinamica ancora da chiarire, ha causato la morte di un centauro sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna con Latiano. All’arrivo dei soccorsi, per il 49enne, riverso a terra a pochi metri dalla sua Yamaha, non c’era più nulla da fare. Ferito in modo lieve il conducente dell’auto, un 70enne di Latiano.

Il sinistro si è verificato a pochi chilometri dal centro abitato di Latiano, ma in agro di Torre Santa Susanna. Per questo, a procedere, sono i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana.