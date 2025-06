Latiano, spari nella “solita” via Alighieri: ferite due persone

LATIANO – Il punto è lo stesso e, almeno uno dei feriti, il più giovane, pare fosse già stato coinvolto nel ferimento che, lo scorso marzo, portò un giovanissimo in ospedale, accoltellato da un coetaneo. Prosegue, a distanza di tre mesi, la scia di violenza in via Dante Alighieri, in pieno centro a Latiano.

Nella serata di lunedì, due persone, padre e figlio, sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco nei pressi della loro abitazione, prima di essere soccorse dal 118 e trasportate in ospedale. Un’altra persona, sempre di Latiano, è stata portata di corsa in ospedale, in codice rosso. Sarebbe stato accoltellato. Sul posto, i carabinieri della stazione e i militari della compagnia di San Vito dei Normanni

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author