Latiano, spari e coltelli in via Alighieri: restano in carcere padre e figlio

LATIANO – Restano in carcere, raggiunti da ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi, Piero e Antonio Carrino, rispettivamente padre e figlio di 53 e 19 anni accusati del tentato omicidio di due fratelli nel corso di una violenta lite scoppiata in strada, la sera dello scorso 30 giugno, in via Dante Alighieri, centro abitato di Latiano.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi non ha convalidato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, già emesso nei loro confronti dalla sostituta procuratrice Paola Palumbo, ma ha contestualmente emesso un’ordinanza di custodia cautelare.

La decisione è giunta a margine dell’interrogatorio di convalida celebrato lunedì mattina. I due sono accusati di tentato omicidio e rissa.

Nell’inchiesta sono coinvolti anche tre appartenenti all’altra famiglia il 29enne G.M., il fratello 27enne M.M. e il padre 62enne F.M. Tutti indagati a piede libero solo per il reato di rissa (ipotesi di reato, come detto, condivisa coi due Carrino). Alla base della contesa, una faida familiare già esplosa lo scorso marzo con un accoltellamento nella solita via Alighieri e poi trascinata fino alla scorsa settimana a suon di spranghe, coltelli e colpi di fucile.

