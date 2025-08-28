Latiano, ridusse in fin di vita l’ex compagna: giudizio immediato

Sarà giudicato con rito immediato il marocchino residente a Latiano che a maggio ridusse in fin di vita l’ex compagna: è accusato di tentato omicidio. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Gianmarco Di Napoli See author's posts Continue Reading Previous Mesagne, si è spento a 91 anni don Angelo Galeone potrebbe interessarti anche Mesagne, si è spento a 91 anni don Angelo Galeone 28 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli Brindisi, presentati gli appuntamenti per la festa patronale 28 Agosto 2025 Davide Cucinelli Carovigno, hashish nascosto in villaggio turistico: due arresti e una denuncia 28 Agosto 2025 Michele Iurlaro Brindisi, il viaggio dell’attrice Giulia Vecchio 28 Agosto 2025 Davide Cucinelli Qcine, giustizia e legalità nel ricordo di Carlo Legrottaglie 28 Agosto 2025 Michele Iurlaro Francavilla Fontana, violenza sessuale durante una festa 28 Agosto 2025 Michele Iurlaro
