Latiano, notte di sangue: tre feriti, uno in Rianimazione

Una notte segnata dalla violenza quella tra il 30 giugno e l’1 luglio 2025 a Latiano. Tre uomini, tutti residenti nel comune brindisino, sono giunti al Pronto Soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi in due momenti distinti, riportando ferite da arma da fuoco e da taglio.

I primi a essere soccorsi sono due fratelli: uno colpito alle gambe da colpi d’arma da fuoco, l’altro ferito – presumibilmente – da arma bianca alla schiena. Il secondo, per la gravità delle lesioni, è stato trasferito in Rianimazione.

Poco prima della mezzanotte è arrivato un terzo uomo, anch’egli latianese, con ferite da arma da fuoco. Le sue condizioni, secondo fonti sanitarie, non sarebbero gravi.

Uno dei due fratelli era già rimasto vittima, nel marzo scorso, di un accoltellamento avvenuto sempre a Latiano.

