Latiano, lite in strada e spunta il coltello: ferito 19enne

LATIANO – Ferito da una lama, con ogni probabilità quella di un coltello, e accasciatosi in una pozza di sangue, in strada, prima dell’intervento dei soccorsi e del trasporto in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Sono al vaglio dei medici del nosocomio messapico le condizioni di salute di un 19enne di Latiano rimasto ferito in via Dante Alighieri, nel centro abitato di Latiano, forse al culmine di una lite. I fatti poco prima delle 20 di martedì sera.

Sul posto, allertati dai residenti, gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni chiamati a ricostruire una vicenda ancora poco chiara. Dopo i rilievi del caso, alcune persone sono state accompagnate in caserma. L’arma non è ancora stata trovata.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

