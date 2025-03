Latiano, in Rianimazione 19enne accoltellato: prognosi riservata 

LATIANO – È in gravi condizioni, ricoverato in Rianimazione dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico, il 19enne di Latiano rimasto ferito, ieri sera, in una lite avvenuta in strada. Sul posto, i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni per le indagini del caso. I militari cercano l’arma utilizzata, presumibilmente un coltello, e l’aggressore. L’ipotesi è che si sia trattato di una rissa tra ragazzi sfociata poi nel sangue. I fatti intorno alle 20, in via Dante Alighieri, in pieno centro abitato.

Il ragazzo, arrivato in Pronto soccorso con diverse ferite da arma da taglio, era stato soccorso sul posto dal 118 e poi trasferito in codice rosso all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Dopo l’intervento chirurgico, il giovane e stato trasferito in Rianimazione, dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.

