Latiano | Grande furto d’auto tra Milano e Brindisi: 4 arresti

I furti venivano commissionati. I mezzi, furgoni e auto, puntualmente rubati. Quindi, venivano smontati e rivenduti, per un mercato attivo tra l’hinterland milanese e la provincia di Brindisi. A scoprire l’inghippo i carabinieri di Corsico, in Lombardia, per l’occasione coadiuvati dai colleghi della compagnia di San Vito dei Normanni che hanno arrestato 4 persone accusate di furto aggravato in concorso e riciclaggio di furgoni e auto. Una sorta di Grand Theft Auto in salsa italiana, per accuse, come sempre, tutte da dimostrare.

Gli arresti lunedì, lungo l’asse Milano – Latiano: i mezzi venivano rubati utilizzando centraline modificate e portati in località isolate. Qui, venivano smontati per rivendere pezzi di ricambio e “riassemblati” con targhe false.

L’indagine, che ha riguardato principalmente i comuni di Settimo Milanese e Cornaredo, ha visto la cittadina di Latiano coinvolta: qui, nella zona industriale, gli arrestati utilizzavano un capannone per lo stoccaggio dei veicoli rubati.

Tre dei quattro destinatari della misura sono stati condotti in carcere a San Vittore e a Brindisi: per un quarto indagato, è stato disposto l’obbligo di dimora a Latiano.