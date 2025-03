Latiano, giovane accoltellato in strada: c’è almeno un indagato

LATIANO – C’è almeno un indagato, ha 19 anni ed è difeso dall’avvocato Giancarlo Camassa, per le “lesioni gravissime” ai danni del 26enne di Latiano accoltellato alla coscia nella serata di martedì, in via Dante Alighieri.

I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni che, insieme alla Procura di Brindisi, indagano sul sanguinoso episodio, hanno perquisito l’abitazione del giovane. L’arma, un coltello capace di recidere l’arteria femorale dello sfortunato ragazzo, non è ancora stata ritrovata.

I contorni legati al fatto e pure al contesto restano sfumati. E sono quattro, cinque e forse sei i giovanissimi già ascoltati e attenzionati dagli investigatori. Certo è che il 26enne ferito è stato sottoposto a due interventi chirurgici, ricoverato in Rianimazione. Cosciente, stabile, ma in prognosi riservata.

S’indaga, insomma. E non si escludono novità nelle prossime ore.

