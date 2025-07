Latiano, Engie Italia investe su stoccaggio energia con due nuovi impianti

LATIANO – Saranno installati anche nel brindisino, in agro di Latiano, due progetti di impianti di stoccaggio da 100 megawatt ciascuno. La notizia è stata “battuta” dalla società Engie Italia che “rafforza la propria presenza sul mercato dell’accumulo energetico italiano aumentando la capacità installata da 50 a 250 megawatt grazie all’acquisizione di due progetti di impianti di stoccaggio da 100 megawatt ciascuno”.

Gli impianti, come detto, saranno situati a Latiano, in Puglia, e parte del portafoglio della divisione italiana di Recurrent Energy.

“I sistemi di accumulo di energia hanno un ruolo fondamentale nel sistema energetico, garantendo flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico nel momento in cui la penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili è costantemente in crescita”. A dichiararlo è Andrea Fiocchi, managing director della divisione renewables & batteries di Engie Italia.

“Questa acquisizione, parte integrante del nostro piano di sviluppo nel mercato delle energie rinnovabili in Italia, ci permetterà di contribuire attivamente alla transizione energetica del Paese, offrendo soluzioni affidabili e sostenibili per la gestione della rete elettrica”.

I Bess (battery energy storage system) acquisiti, completamente autorizzati e pronti per la costruzione, sono coerenti con l’obiettivo di arrivare a 1,6 gigawatt di potenza installata in Italia entro il 2030. Oggi l’azienda può contare su 14 impianti fotovoltaici (152 megawatt), 17 impianti eolici (400 megawatt) e 4 batterie di stoccaggio (48 megawatt). Alla “flotta”, si aggiungono i due nuovi progetti acquisiti in Puglia. La realizzazione è prevista entro il 2028.

