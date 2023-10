Latiano, da oggi il via al meeting della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo di Latiano. Il Meeting sulla Cittadinanza Piena e Universale è in programma dal 22 al 28 ottobre, proprio nella terra delle origini del fondatore di Pompei. Previsti convegni su varie importanti e significative tematiche, momenti musicali e sportivi. Iniziative che avranno luogo tra Latiano e Francavilla Fontana ,

La giornata dei convegni, dopo la riuscitissima serata musicale di domenica scorsa (nella foto), si apre con un momento di riflessione e spiritualità il 23 ottobre nella Sala Flora di Palazzo Imperiali di Latiano alle 17.30. “Verso la Città della pace, profetica e Bartoliana Nuova Pompei, modello per il Mondo”, il titolo dell’incontro. Al termine attorno alle 19.30 presso il Frantoio della Casa del Beato Bartolo Longo, sempre a Latiano, è prevista l’inaugurazione di una mostra artistica che sarà aperta al pubblico dal 23 al 27 ottobre.

La seconda giornata, il 24, si apre con un tema sempre attuale: “Umanizzazione delle cure: cooperazione sinodale fra comunità ecclesiale e operatori della salute mentale”. Convegno che si terrà dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il Polo museale di Latiano. Un tema stringente quello che verrà affrontato. La terza giornata, il 25, prevista al Teatro Italia di Francavilla Fontana dalle ore 10 alle 13, è interamente dedicata sul tema: “Vita e Famiglia come fonti sorgive: la sfida dei nativi digitali”, per una “visione etica e antropologica cristiana della vita, della famiglia, della società”.

Presso l’Istituto Comprensivo di Latiano, nella stessa giornata, dalle ore 17 alle ore 18, appuntamento con un incontro su “Sport e Inclusione”, con la partecipazione del Lecce Calcio.

La quarta giornata, il 26, si divide in due parti, presso il Polo museale dalle 9.30 alle 11.30. Tema: “Welfare e politiche inclusive, Profetica e Bartoliana Nuova Pompei, come modello per il mondo”. Il 26 nella chiesa di Santa Maria della Neve di Latiano alle ore 18, celebrazione eucaristica in occasione della ricorrenza della Beatificazione di Bartolo Longo. Il 27 spazio allo sport con un torneo regionale di calcetto presso il Football Park Latiano alle ore 10. Il 28 ottobre per le vie di Latiano a partire dalle 17 tutti insieme per una fiaccolata ovverosia per la marcia della pace visti i diversi conflitti in atto nel Mondo. Il tutto nello spirito bartoliano.

