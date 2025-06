Latiano, crollo palazzo in via Francavilla: 11 indagati e accertamenti

LATIANO – L’unica persona offesa individuata, ovvero l’attuale proprietario dell’immobile, è anche indagata insieme ad altre dieci persone tutte eventualmente coinvolte, tra vecchi proprietari e tecnici, nel crollo colposo di quel palazzone in via Francavilla a Latiano venuto giù, in pochi secondi, in una notte di fine agosto dello scorso anno.

All’epoca, si parò di tragedia sfiorata. L’edificio ospitava una rivendita di detersivi e prodotti per la casa, a quell’ora fortunatamente chiusa e quindi vuota. Nessuno si face male, ma le macerie ancora presenti sono lì a ricordare lo scampato pericolo. Non lo ha mai dimenticato la procura di Brindisi, pm Giovanni Marino, che, nelle scorse ore, ha emesso un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili. Un atto dovuto, ma anche qualcosa in più.

Latiano, crollo palazzo in via Francavilla: 11 indagati

Il conferimento dell’incarico, previsto per il prossimo due luglio, è uno step importante finalizzato non solo alla ricerca delle responsabilità e quindi della causa del crollo, ma anche, una volta terminata la consulenza, alla rimozione dei detriti più volte invocata da commercianti e residenti.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Donato Manelli, Emilio Lucisani, Giancarlo Camassa, Massimo Manfreda, Giacomo Ciullo, Gianfrancesco Castrignanò, Francesco Damasco e Umberto Bardicchia.

