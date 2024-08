Latiano, crolla uno stabile in via Francavilla

Attorno alle 4 stanotte un boato. In via Francavilla a Latiano é crollato uno stabile composto da un deposito e da un negozio di detersivi. Non si segnalano feriti né danni a cose. Nessun mezzo era parcheggiato nella zona. Sulle cause del crollo sono in corso indagini. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

