Covid, 13 contagi in classe: scuola chiusa per 10 giorni

Il covid si riaffaccia con un piccolo focolaio in provincia di Brindisi. In una classe di una scuola di Latiano sono dieci gli studenti e tre i docenti contagiati, con il sindaco Mino Maiorano che, dopo gli esiti dei tamponi e confrontatosi con il Dipartimento di prevenzione della Asl di Brindisi, ha ordinato la chiusura dell’istituto per 10 giorni, fino al 30 di ottobre.

La comunicazione è stata data dallo stesso primo cittadino sui social.

“Cari concittadini, vi informo che, in seguito alla comunicazione ricevuta dalla dirigente scolastica, con la quale mi informava la presenza nell’istituto Croce-Monastereo di dieci ragazzi e tre docenti positivi al Covid 19 e dopo essermi consultato con il responsabile del Dipartimento di Prevenzione di Brindisi, ho emesso ordinanza di chiusura di tale istituto scolastico sino al 30 ottobre pv. al fine di limitare la diffusione del virus. Nel contempo – ha spiegato il sindaco – si sanificherà l’intero plesso scolastico e la scuola garantirà la didattica digitale integrata. Stiamo perseguendo la linea di un ritorno graduale alla normalità, nel rispetto delle regole e delle normative vigenti. Purtroppo fin quando ci sarà in giro il virus, ci ritroveremo spesso in situazioni del genere che dovremo gestire anche per il futuro, in piena sicurezza”.