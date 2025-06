Latiano, chiuso un tratto di strada per danni alla tubazione del gas

Danneggiato a Latiano un tubo del gas mentre erano in corso nella mattinata di oggi dei lavori. E’ accaduto sulla via per Oria. Il tratto di strada è tuttora interdetto al traffico per permettere l’esecuzione dei lavori di ripristino. Sul luogo una pattuglia della polizia locale.

