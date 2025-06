Latiano: Al Bano a Roma per la canonizzazione di Bartolo Longo

Latiano- Al Bano sarà a Roma, il 19 ottobre prossimo, per la canonizzazione di Bartolo Longo, processo che l’artista pugliese di fama mondiale considera “l’ultimo regalo di Papa Francesco”. Nel commentare questo evento straordinario, il cantante di Cellino San Marco, ha anticipato che a giorni sarà a San Pietroburgo in occasione del suo “Concerto per la pace”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author