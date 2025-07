Laterza, Via Roma riapre: intesa tra Comune e commercianti

La notizia arriva dopo un confronto in strada tra le parti: la strada principale del paese sarà riaperta entro dieci giorni

Un confronto pubblico tra amministrazione comunale e commercianti si è tenuto, nella serata di martedì 22 luglio. in via Roma, al centro delle recenti proteste per la sua chiusura al traffico. L’incontro si è svolto alle 21.00, direttamente sulla strada interessata, con la partecipazione del sindaco Franco Frigiola, del vicesindaco Sebastiano Stano, del consigliere comunale Domenico Fanelli e del presidente del Consiglio Feliciano Frigiola.

Presente anche Gigi Traetta, dirigente provinciale di Confesercenti, che ha accolto positivamente l’impegno assunto dall’amministrazione: la riapertura al traffico di via Roma entro dieci giorni. Una decisione attesa da tempo, che risponde alle richieste degli operatori commerciali della zona, penalizzati dalla chiusura.

A seguito delle rassicurazioni fornite, Michele Bozza, commerciante che nei giorni scorsi si era incatenato per protesta, ha annunciato la conclusione della sua azione dimostrativa, definendo il dialogo avviato con l’amministrazione “un primo passo importante verso la soluzione del problema”.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo per la città, generando un clima di fiducia tra i presenti, che ora attendono l’effettiva realizzazione degli impegni. Il sindaco Frigiola ha inoltre proposto la costituzione immediata di un tavolo di confronto con l’obiettivo di sostenere le attività economiche dell’area e progettare un Piano di valorizzazione commerciale, in linea con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge Regionale n. 24/2015.

Confesercenti CasaImpresa Taranto, che da tempo affianca i commercianti di via Roma, ha espresso apprezzamento per l’apertura istituzionale dimostrata e ha confermato che vigilerà con attenzione sull’evoluzione dell’iter, affinché le promesse si traducano in misure concrete ed efficaci.

